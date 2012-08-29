Міліціонер «кришував» торговців опієм

У Маріуполі Донецької області працівнику сектору по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків одного з райвідділів міської міліції загрожує до 12 років в`язниці за «кришування» двох небезпечних злочинних угруповань, які протягом півроку займалися незаконною реалізацією ацетильованого опію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронцями було встановлено, що на території Маріуполя діяли дві ОЗГ, до складу яких входили тільки жінки, а покривав їх злочинну діяльність працівник сектору по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків одного з райвідділів міліції, який одержував за своє «кришування» плату в розмірі 1 тис. грн щомісяця з кожного угруповання.

За даним фактом прокуратурою Маріуполя було порушено і розслідувано кримінальну справу стосовно правоохоронця. На даний момент прокуратура вже затвердила обвинувальний висновок, згідно з яким капітан міліції звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 (незаконний збут наркотичних засобів), ч.3 ст.364 (зловживання працівником правоохоронного органу владою або службовим становищем) КК України.

Шестеро затриманих членів вказаних злочинних груп також відповідатимуть перед судом за незаконний збут наркотичних засобів; використання організованою групою коштів, одержаних від незаконного обороту наркотиків; підбурювання до організації або утримання місць для незаконного вживання наркотиків; виготовлення наркотичних речовин і їх незаконне зберігання.

В обласній прокуратурі уточнили, що ця справа минулого тижня передана до суду, де буде розглянута по суті.