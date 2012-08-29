У Криму до 30 серпня оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні до 30 серпня у зв`язку з очікуваним погіршенням погоди і просить жителів півострова і туристів відкласти в ці дні походи в гори і не виходити на плавзасобах у море.

Як повідомила прес-служба відомства, наприкінці місяця в окремих районах Криму пройдуть сильні дощі з грозами, місцями великий град.

Непогоду супроводжуватимуть шквали до 30 метрів за секунду, при цьому температура повітря значно знизиться: вночі вона становитиме 8-13°, вдень - 19-24°. В акваторіях Чорного і Азовського морів очікуються хвилі заввишки до 2-4 метрів.

"Під час грози уникайте відкритої місцевості та пагорбів, не стійте під окремими деревами, електроопорами, поблизу металевих конструкцій, не користуйтеся телефонним зв`язком. У приміщеннях бажано не використовувати електроприлади", - йдеться у прес-релізі.