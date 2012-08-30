У Києві опалювальний сезон може розпочатися з 1 жовтня

У Києві опалювальний сезон в разі погіршення погодних умов розпочнеться з 1 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак під час засідання штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

Зокрема, за його словами, у разі, якщо впродовж трьох днів середньодобова температура повітря становитиме менше 8-ми градусів за Цельсієм, Київ буде готовий увійти в опалювальний сезон вже з 1 жовтня. Спочатку теплоносій подадуть до дитячих садків, лікувальних установ та шкіл, а потім до опалення підключать і весь житловий фонд, сказав О.Мазурчак.

«Впевнений, що ця зима пройде у більш стабільному режимі. Завдяки значному вкладанню коштів у ремонт та заміну мереж нам вдалося зламати тенденцію росту кількості аварій. Крім того, впродовж минулого опалювального сезону фахівці моніторили найбільш проблемні ділянки теплотрас, ці місця були включені в програму цього року на ремонт, і більшість з них вже відремонтовано. Проте якщо аварійні ситуації виникатимуть, то це будуть локальні аварії – 2-3 будинки, – які оперативно ліквідовуватимуть», – сказав О.Мазурчак.

Також він наголосив, що впродовж осінньо-зимового періоду 2012-2013 року працюватиме група швидкого реагування, яку було створено минулого року для оперативної локалізації аварій на тепломережах.