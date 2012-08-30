У Дніпропетровську балкон обвалився разом з господарем квартири

У Дніпропетровську на вулиці Академіка Янгеля сталася аварія: підлога одного з балконів впала на землю разом із 62-річним чоловіком, що стояв на ньому, пише

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Пенсіонер вийшов на балкон подихати свіжим після дощу повітрям, а через пару хвилин опинився на асфальті: розмокла після дощів конструкція не витримала його ваги.

Незважаючи на те, що балкон знаходився на другому поверсі, чоловік відбувся відносно легкими травмами: порізом руки, ударами і саднами. Постраждалого відразу ж доставили в лікарню в кареті швидкої допомоги, яку викликали сусіди.

За словами мешканців будинку, це не єдиний балкон, який знаходиться в аварійному стані: будівля стара, ще 1946-го року спорудження, дах тече регулярно, а недавні сильні зливи зробили ще один "внесок" у руйнування будинку.