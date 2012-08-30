У Житомирській області влітку оздоровлено 55,3 тис. дітей

У Житомирській області станом на 22 серпня цього року забезпечено оздоровленням 42,1% від загальної кількості дітей області — 55,274 тис. дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.

За інформацією прес-служби , станом на 22 серпня загалом в області функціонує 12 позаміських дитячих оздоровчих закладів , з них 3 - санаторного типу).

Три дитячі оздоровчих закладів області наразі проходять атестацію.

Також у серпні у 6 районах регіону відкрили другі відпочинкові зміни 17 пришкільних таборів , а 6 таких таборів на Житомирщині запрацювали вперше.

У повідомленні підкреслюється, що в області також працюють палати санаторного типу на базі дитячих відділень лікувально-профілактичних закладів. Тут оздоровлюють дітей пільгових категорій, до кінця року у таких палатах ще оздоровлять 880 дітей. З пільговиків у 3-х оздоровчих закладах області наразі ще перебувають на оздоровленні 257 вихованців шкіл-інтернатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше область планувала цього року забезпечити оздоровленням 55% дітей шкільного віку.

