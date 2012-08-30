У Макіївці двоє неповнолітніх убили інваліда і підпалили його квартиру

У Макіївці Донецької області двоє неповнолітніх з метою наживи убили інваліда і вчинили підпал його квартири.

Як повідомили у прес-службі Макіївського міського управління міліції, співробітниками слідчо-оперативної групи Центрально-міського райвідділу міліції “по гарячих слідах» було затримано двоє 17-річних хлопців, підозрюваних у вчиненні в серпні поточного року вбивства і підпалу квартири інваліда 2-ї групи.

Згідно з повідомленням, вночі до чергової частини районного відділу надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила на підлозі в одній з кімнат згорілої квартири труп господаря квартири з відкритою черепно-мозковою травмою і колото-різаними пораненнями шиї.

В результаті оперативних дій правоохоронці через кілька годин затримали підозрюваних.

За словами начальника сектора дільничних інспекторів міліції райвідділу Олександра Бурковського, фігуранти цієї справи - 17-річні місцеві жителі, раніше судимі за викрадання мототранспорту, крадіжки і зберігання наркотиків. Того дня, випивши по пляшці горілки, вони вирішили пограбувати знайомого чоловіка-інваліда: вдершись до нього у квартиру, вони почали бити його, а коли чоловік став кликати на допомогу, один з підлітків узяв на кухні ніж і кілька разів ударив ним інваліда в шию.

Забравши 70 грн, два мобільні телефони і плазмовий телевізор, неповнолітні підпалили дивани в кімнатах і пішли з квартири.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за п.6, 12 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство, здійснене за попередньою змовою групою осіб і з корисливих мотивів), за ч.4 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний із завданням тяжких тілесних ушкоджень).

Ці статті передбачають покарання від 8 років в`язниці до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ведеться слідство.