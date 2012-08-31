Донеччина: внаслідок вибуху метану постраждали гірники
08:48, 31 серпня 2012Новини регіонів
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Госпіталізовані
В м. Димитров Донецької області на виробничому підприємстві „Шахта ім. Стаханова” (ДП „Красноармійськвугілля”) внаслідок вибуху метану постраждали 6 гірників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, вибух стався учора, 30 серпня, о 22-й годині у непрацюючій виробці на горизонті 986 м під час проведення герметизації перемичок.
«Внаслідок вибуху було зруйновано бетонітову перемичку, постраждало 6 гірників, яких госпіталізовано до міської лікарні», - йдеться в повідомленні.
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