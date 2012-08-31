Підприємства нафтоперевалки продовжують забруднювати Одесу

Одеський міськвиконком відклав ухвалення проекту рішення про припинення роботи ПАТ «Одеснафтопродукт», ЗАТ «Ексімнафтопродукт» та інших підприємств нафтоперевалочного комплексу міста у зв`язку з виявленими порушеннями ними норм законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Як повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні інформації мерії, міськвиконком заслухав виступи експертів-екологів, а також звіти керівництва цих підприємств з модернізації устаткування з метою зменшення забруднення повітря, зокрема впровадження системи екологічного моніторингу атмосфери в зоні роботи нафтоперевалочного комплексу, і ухвалив рішення «затвердити графік природоохоронних заходів щодо усунення викидів в атмосферу забруднюючих речовин».

Крім того, «міськвиконкомом створена комісія з нормалізації стану атмосферного повітря в Одесі під керівництвом першого віце-мера Миколи Ільченка, до складу якої увійшли депутати міськради, фахівці природоохоронних структур і громадських організацій».

Членам комісії поставлено в обов`язок узяти під контроль хід виконання взятих зобов`язань підприємствами ВАТ «Ексімнафтопродукт», ЗАТ «Синтез Ойл», ПАТ «Одеснафтопродукт» з модернізації нафтоперевалочного устаткування, а також введення в експлуатацію автоматизованої системи постійного екологічного контролю на підставі відповідних договорів із пересувною лабораторією облСЕС. Монтаж устаткування системи екологічного контролю має бути завершено впродовж шести місяців.

«У разі зриву графіка природоохоронних заходів, спрямованих на усунення викидів і забруднюючих речовин в атмосферне повітря, - говориться в рішенні міськвиконкому, - розглянути на позачерговому виконкомі питання «про призупинення роботи підприємств нафтопереробного комплексу Одеси».

Як повідомляв УНІАН, 26 липня мер Одеси Олексій Костусєв доручив підготувати до серпневого засідання міськвиконкому проект рішення про призупинення роботи нафтохімічних підприємств міста, що надмірно забруднюють повітряну атмосферу міста. Таке рішення було ухвалене міськвиконкомом за підсумками обговорення питання «Про заходи щодо покращення стану атмосферного повітря в Одесі».

В.о. начальника Департаменту екологічної безпеки міськради Валентина Дацюк повідомила, що ПАТ «Одеснафтопродукт», ВАТ «Ексімнафтопродукт» та інші підприємства нафтохімічної галузі, які працюють недалеко від центру міста, забруднюють атмосферу, причому показник гранично допустимої концентрації вуглеводню в повітрі за останні дні перевищено в 12,5 разу. Головний еколог міста пояснила різке збільшення кількості скарг одеситів на забруднення повітря і посилення неприємного запаху недотриманням природоохоронного законодавства низкою компаній, зокрема, АТ «Одеснафтопродукт» і ЗАТ «Ексімнафтопродукт».

«Згідно з вимірами фахівців, проведеними поряд з цими нафтоперевалочними підприємствами, в лютому і березні цього року рівень ГДК вуглеводню в повітрі перевищувався в 2-3 рази, в травні – у 8 разів, а 18 і 19 липня – вже в 12,5 разу», - наголосила В.Дацюк.

«Ці смердючі запахи свідчать про неприпустимо високі рівні випаровувань вуглеводню, що допускаються устаткуванням цих підприємств, і вельми небезпечні для здоров`я городян, - також відзначив начальник Управління охорони здоров`я Ігор Шпак.

О.Костусєв наголосив, що «міська влада не має наміру більше спокійно спостерігати, як труять одеситів. Потрібно підготувати аргументоване, розгорнене рішення міськвиконкому — з урахуванням того, що воно може стати предметом судових розглядів за позовами цих підприємств».