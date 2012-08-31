На Івано-Франківщині 26-річна жінка вбила новонародженого сина

В Івано-Франківській області міліція порушила кримінальну справу проти 26-річної жінки, яка після пологів убила свого новонародженого сина і закопала його труп біля сараю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, до кримінальної відповідальності притягується 26-річна жителька одного із сіл Верховинського району.

За даними міліції, цього тижня сільський фельдшер зайшов відвідати майбутню породіллю і був здивований, не помітивши в неї живота. На запитання медика, коли вона встигла народити, жінка відповіла, що ще носить дитину в собі, після чого фельдшер наполіг на негайній госпіталізації жінки.

Медики центральної районної лікарні встановили, що жінка народила три доби тому. Породілля зізналася, що самостійно народила вдома, але де її дитина, відповісти відмовилася, про що медики повідомили працівників районного відділу міліції.

У розмові з правоохоронцями молода жінка спочатку заявила, що після передчасних пологів вона закопала труп дитини у дворі біля сараю, оскільки дитина з`явилася на світ мертвою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група разом із судово- медичним експертом. Обстеживши тіло немовляти, експерти встановили, що жінка вбила дитину, після чого вона зізналася в скоєному.

Проти жінки, яка вже має двох маленьких дітей і виховує їх без чоловіка, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 117 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини). Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.