Карантин через сибірку продовжать до 5 вересня

Із 36 осіб, які отримували профілактичне лікування від сибірки, двоє залишаються під наглядом медиків – СЕС

Запоріжжя. 31 серпня. УНІАН. Із 36 осіб, які отримували профілактичне лікування у зв`язку з виявленням у Запорізькій області сибірки, на сьогоднішній день під наглядом медиків продовжують залишатися двоє.

Як розповів УНІАН головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій Севальнєв, «на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що з людьми все нормально: із 36 осіб, які отримували профілактичне лікування, під наглядом лікарів залишаються лише двоє – чоловік і жінка із с. Вознесенка, госпіталізовані безпосередньо після того, що сталося. Ніяких проявів захворювання у них немає, але щоб переконатися, що здоров`ю цих людей у зв`язку з їхнім контактом із полеглою твариною, нічого не загрожує, необхідно отримати результати всіх лабораторних досліджень і витримати певні терміни».

За даними заступника начальника головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області Сергія Дегтяренка, карантинні заходи, введені у зв`язку зі смертю 15 серпня в с. Вознесенка корови від сибірки, тривають.

«Карантинні заходи повинні проводитися протягом 15 днів після останнього випадку (захворювання – УНІАН). У Вознесенці після смерті 15 серпня телиці від сибірки через декілька днів помер собака, якого, як з`ясувалося, годували кістками полеглої тварини, тому термін карантину продовжено до 5 вересня», - повідомив С.Дегтяренко.

За його словами, на території с. Вознесенка і в сусідніх селах Запорізької області співробітниками управління ветмедицини проводяться подворові обходи, вакцинація великої рогатої худоби й термометрія тварин.

«На сьогоднішній день у с. Вознесенка, Костянтинівка, Семенівка щеплено понад 240 голів великої рогатої худоби – молодняка, що з`явився після планової весняної вакцинації й тварин, яких у період проведення планової вакцинації власники на вакцинацію не привели. Постійно проводиться термометрія тварин, роз`яснювальна робота», - розповів С.Дегтяренко.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, яка належала 73-річній мешканці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли реалізувати частину м`яса.

Пізніше працівниками Мелітопольського міськвідділу міліції, ветеринарної міліції м`ясо загиблої корови було знайдено, вилучено і спалено.