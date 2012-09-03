Двоє 6-річних дітей отруїлися "Кротом" - у реанімації

У Харкові двоє шестирічних дітей потрапили до реанімаційного відділення лікарні через отруєння засобом для промивання труб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, за словами прокурора Київського району Харкова Олександра Бударного, шестирічні брат і сестра, найімовірніше, отруїлися засобом для промивання труб «Крот». На місці події правоохоронці вилучили речовину лужного типу.

За даними лікарів, загрози життю дітей немає.

За фактом отруєння дітей міліція проводять перевірку. Її хід перебуває на контролі прокуратури.