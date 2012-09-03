Мисливець з необережності тяжко поранив 2-річну дочку і дружину

У місті Оріхів Запорізької області 36-річний мисливець з необережності поранив дробом 2-річну дочку і дружину.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Оріхівського району Запорізької області Денис Ілієнко, 2 вересня близько 16.30 з Оріхівської районної лікарні в міліцію надійшло повідомлення про те, що в лікарню поступили з вогнепальними пораненнями дворічна дівчинка і її мама 1979 р. н. У дитини медики діагностували поранення дробом у живіт і в ноги, у жінки – в ногу.

За його словами, на місце події негайно виїхали представники правоохоронних органів, якими в ході дослідчої перевірки було встановлено, що жінка і дитина дістали вогнепальні поранення в результаті нещасного випадку.

Як розповів Д. Ілієнко, 2 вересня 36-річний житель Оріхова, перебуваючи у власному будинку, допустив необережність при поводженні з своєю мисливською рушницею: чоловік чистив її в кімнаті, де знаходилися дружина і дочка, і коли загнав патрон у патронник, стався постріл у підлогу і рикошетом дробом поранило і дитину, і жінку.

Зараз потерпілі знаходяться в Запорізькій обласній лікарні. Стан дитини, за даними заступника прокурора Оріхівського району, класифікується, як тяжкий.

Стосовно чоловіка порушено кримінальну справа за ст. 128 Кримінального кодексу України (спричинення легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень з необережності).

Ведеться слідство.