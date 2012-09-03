У Севастополі знесуть пляжний комплекс

У Севастополі суд прийняв рішення про знесення пляжно-розважального комплексу «Хорошо» в парку Перемоги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури м. Севастополя, 28 серпня Господарський суд Севастополя в повному обсязі задовольнив позов прокурора Гагарінського району до одного з приватних підприємств про звільнення самовільно зайнятої ділянки землі площею 1082,5 кв. м на набережній парку Перемоги.

Пляжно-розважальний комплекс, розташований на ділянці, за рішенням суду повинен бути знесений, земля має бути повернута у власність міської громади Севастополя.