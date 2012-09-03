У центрі Луганська в купі сміття шукали вибухівку

У центрі Луганська міліція і працівники ДАІ перекрили рух транспорту під час пошуку вибухівки в купі зі сміттям.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, 3 вересня по лінії «102» надійшло повідомлення від мешканки вул. Оборонній у Луганську про те, що між її будинком і проїжджою частина вночі з`явилася купа сміття, з якої виглядає підозрілий пакет.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти і вибухотехніки.

У зв`язку з проведенням огляду місця події по вулиці Оборонній з 11:00 до 11:25 було перекрито рух у двох напрямках.

Предметів, що представляють небезпеку, не встановлено. У пакеті виявилося побутове сміття. На даний момент рух по вулиці Оборонній відновлено.