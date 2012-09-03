В Одесі відкрився філіал Центру реабілітації дітей

Суворовський філіал Центру реабілітації дітей із психофізичними вадами ім. Януша Корчака відкрився сьогодні в Одесі на вулиці Академіка Сахарова.

Як повідомили УНІАН в Управлінні охорони здоров`я Одеської облдержадміністрації, щодня в новій медустанові дітям віком від 3 до 18 років надаватимуть послуги з психофізичної корекції та соціальної адаптації: 50 пацієнтів прийматимуть процедури безпосередньо у філіалі Центру реабілітації, а ще 50 проходити амбулаторне лікування.

Як уточнив перший заступник голови Суворовської райадміністрації Одеси Роман Скомороха, «в установі функціонують фізіотерапевтичний і сенсорний кабінети, оснащені сучасним спеціальним обладнанням і діагностичною апаратурою, а також зал лікувальної фізкультури. Поряд – спальні приміщення для дітей і кімната для батьків. У цокольному поверсі розташовані пральня, харчоблок та інші господарські приміщення».

Цього року на створення Центру реабілітації дітей витрачено з міськбюджету 1 млн грн, оскільки каркас 2-поверхової будівлі був зведений раніше, але через брак бюджетних коштів будівельний об`єкт був «заморожений».

У Центр реабілітації дітей перепрофілювали приміщення недобудованого дитячого садка, яке стояло "замороженим" із 2005 року. На добудову й перепрофілювання установи за два роки було витрачено понад 1 млн грн. бюджетних коштів.

Довідка УНІАН. Одеський міський Центр реабілітації дітей із психофізичними вадами ім. Януша Корчака функціонує з 2001 року й спеціалізується на реабілітації дітей із порушеннями психофізичного розвитку (інваліди I й II групи, зокрема ДЦП). Унікальна установа щорічно надає медичну допомогу близько 500 пацієнтам віком від 3 до 18 років.

За словами директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради Олени Китайської, всього в Одесі близько 2 тис. дітей, які у зв`язку з особливостями фізичного розвитку не мають можливості здобути освіту й отримати трудові навики. Центр було створено для того, щоб дати можливість соціалізуватися дітям-інвалідам.