Житомирщина: через токсичну інфекцію госпіталізовано 13 осіб

У Новоград-Волинському Житомирської області через харчову токсичну інфекцію госпіталізовано 13 осіб, з них 2 дітей.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби Територіального управління МНС України у Житомирській області Сергій Уланов, упродовж 1-3 вересня 2012 року до інфекційного відділення Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об’єднання з попереднім діагнозом "харчова токсична інфекція" госпіталізовано 13 мешканців Новоград-Волинського, з них 2 дітей віком від 4 до 8 років. Стан хворих середньої важкості.

С. Уланов пояснив, що 31 липня у приватної оселі проводилось святкування дня народження господаря. На заході були присутні 20 осіб. Попередньою причиною захворювання потерпілих є вживання неякісних продуктів харчування, які були закуплені в одному з місцевих магазинів та на міському ринку.

Працівниками районної СЕС проводяться лабораторні обстеження щодо встановлення остаточної причини отруєння людей. Результати досліджень будуть визначені 4 вересня.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, прокуратурою Житомирської області дано доручення уповноваженим органам державного контролю провести перевірку за фактом харчового отруєння, яке сталося у місті Новоград-Волинському на цих вихідних".

