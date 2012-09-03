На Черкащині через сказ загинула корова
16:22, 03 вересня 2012Новини регіонів
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Проведено профілактику
В Черкаській області в СТОВ «Богодухівське» села Богодухівка Чорнобаївського району через сказ загинула корова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, Черкаською регіональною лабораторією ветеринарної медицини встановлено, що тварина загинула через сказ. Для надання допомоги уточнюється кількість людей, що контактували з хворою на сказ твариною у селі. Службами ветеринарної медицини та СЕС проведено профілактичні заходи та карантинні обмеження.
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