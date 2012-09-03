На Черкащині через сказ загинула корова

В Черкаській області в СТОВ «Богодухівське» села Богодухівка Чорнобаївського району через сказ загинула корова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УМНС в Черкаській області, Черкаською регіональною лабораторією ветеринарної медицини встановлено, що тварина загинула через сказ. Для надання допомоги уточнюється кількість людей, що контактували з хворою на сказ твариною у селі. Службами ветеринарної медицини та СЕС проведено профілактичні заходи та карантинні обмеження.