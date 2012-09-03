Житомирщина: грибами отруїлася 23-річна жінка

30 серпня у селі Бараші Ємільчинського району Житомирщини внаслідок отруєння грибами померла 23-річна жінка, повідомили сьогодні УНІАН у Територіальному управлінні МНС України у Житомирській області.

Також 31 серпня до реанімаційного відділення Андрушівської лікарні з діагнозом" отруєння грибами ", госпіталізовано 18-річну дівчину - мешканку селища Червоне. Дівчина й досі знаходиться у лікарні, медики борються за її життя.