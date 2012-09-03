Вінниччина: ведмідь травмував працівника зоопарку

Мешканець села Хижинці Вінницького району, працівник місцевого зоопарку госпіталізований через травми нанесені ведмедем під час його годування.

Як повідомляє УНІАН прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, 2 вересня на чоловіка під час вранішнього годування напав ведмідь. Звір травмував працівникові зоопарку ліву ногу. 55-річний потерпілий каретою швидкої допомоги був доставлений до Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

У лікарні швидкої допомоги медики поставили потерпілому діагноз «рвана рана м’яких тканин нижньої лівої кінцівки».

На даний час постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, йому проведено ампутацію лівої ноги. Лікарі оцінюють його стан, як тяжкий. Подробиці з’ясовуються.