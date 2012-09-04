У Харкові 4-річного хлопчика покусала собака
09:22, 04 вересня 2012Новини регіонів
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Рвані рани лівого стегна
У Харкові 4-річного хлопчика покусала собака.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора Київського району міста Володимира Купріянова.
За його інформацією, надзвичайна подія сталася 2 вересня. Дитину покусала собака, що вискочила з території домоволодіння на вулицю за своїм господарем, який вийшов викидати сміття.
Хлопчика 2008 року народження з рваними ранами лівого стегна доставлено в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню. Після надання невідкладної медичної допомоги батьки забрали дитину до дому.
Київський райвідділ міліції розпочав перевірку обставин травмування дитини. Прокуратура тримає хід перевірки на контролі.
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