Житомирщина: водій вантажівки збив дворічну дівчинку
09:49, 04 вересня 2012Новини регіонів
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З важкими травмами у лікарні
Вчора, 3 вересня, близько 19.30 у Коростишеві по вулиці Леніна 57-річний місцевий житель за кермом автомобіля ЗІЛ збив дворічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину дороги.
Як розповів УНІАН керівник прес-служби обласного ДАЇ Микола Яцкевич, через цю аварію малолітня дівчинка отримала серйозні ушкодження та доставлена до однієї з лікарень області, де і перебуває зараз.
Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
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