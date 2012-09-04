Житомирщина: водій вантажівки збив дворічну дівчинку

Вчора, 3 вересня, близько 19.30 у Коростишеві по вулиці Леніна 57-річний місцевий житель за кермом автомобіля ЗІЛ збив дворічну дівчинку, яка раптово вибігла на проїзну частину дороги.

Як розповів УНІАН керівник прес-служби обласного ДАЇ Микола Яцкевич, через цю аварію малолітня дівчинка отримала серйозні ушкодження та доставлена до однієї з лікарень області, де і перебуває зараз.

Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.

