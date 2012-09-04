Жінка викрала з лікарні тримісячну дитину

У Закарпатській області вчора, 3 вересня, 36-річна жінки викрала тримісячну дитину з дитячого відділення Свалявської центральної районної лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Закарпатської області Вікторія Попович.

З її слів, учора, 3 вересня, близько 19-ї години вечора із палати дитячого відділення Свалявської центральної районної лікарні 36-річна жінка викрала тримісячного хлопчика.

Як уточнюють у прокуратурі, від цієї дитини відмовилася рідна мати і, за рішенням органу опіки і піклування, малюк був доставлений до Свалявської ЦРЛ для проходження медичного обстеження.

За повідомленням прес-служби, дитина була з неблагополучної багатодітної родини.

Жінку, яка викрала тримісячне немовля, правоохоронці знайшли того ж дня близько опівночі. «З’ясувалося, що вона мешканка сусідньої Івано-Францівської облаті, а малюка, як сама пояснила, викрала, бо дуже хоче мати дітей, проте, за станом здоров’я, не здатна народити», - уточнила В. Попович.

Наразі, за даними прес-служби прокуратури, дитину повернули у дитяче відділення районної лікарні, а викрадачку затримали.

Щодо жінки, за даними прес-служби прокуратури Закарпатської області, порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України за фактом викрадення малолітньої дитини.

Кримінальний кодекс України передбачає покарання за вказаний злочин у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п`яти років.

