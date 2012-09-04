У Харкові стався вибух у дев’ятиповерхівці

У Харкові з дев’ятиповерхового житлового будинку, в якому сьогодні стався вибух, евакуювали близько 50 осіб.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

За його словами, у цей час на місці пригоди працюють працівники МНС, правоохоронці, аварійні бригади газової, енергетичної служб, комунальники, проектні служби. Загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, на цей час ліквідоване.

І.Лупандін зазначив, що в будинку по вулиці Петра Слинько, 2-а внаслідок вибуху була пошкоджена зовнішня стіна та обвалилися перекриття у квартирі на третьому поверсі, де був епіцентр вибуху.

І.Лупандін також зазначив, що на цей час рано говорити про причини вибуху та про те, чи є постраждалі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10:45 в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Петра Слинько, 2а стався вибух.