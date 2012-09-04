Запоріжжя одержало 3,375 млн грн на боротьбу з чумою

Запорізька область одержала 3,375 млн. грн. на профілактику і боротьбу з африканською чумою свиней на території області.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань преси та інформації Запорізької ОДА, «уряд виділив 3,375 млн. грн. на заходи, спрямовані на профілактику і боротьбу з африканською чумою свиней на території регіону».

За даними управління, ще 400 тис. грн на ці цілі буде виділено з обласного бюджету.

«Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації населенню за вилучених тварин на території 10-кілометрової зони відчуження», - повідомили в управлінні.

За даними Запорізької ОДА, м`ясо вилучених у зоні відчуження тварин буде перероблено на консерви або варену ковбасу.

Як повідомляв УНІАН, у селі Камишеватка Приморського району Запорізької області 30 липня зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму (АЧС). Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Жителям Запорізької області, в господарствах яких поголів`я свиней було знищене у зв`язку виявленням в регіоні африканської чуми, з 2 серпня почали виплачувати компенсації за вбиту худобу.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я свиней, які захворіли, гине.