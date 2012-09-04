У Харкові від вибуху газу постраждали п’ятеро людей

У Харкові внаслідок вибуху газу в багатоповерхівці постраждали п’ятеро людей.

Як повідомляє прес-служба МНС України, наразі всі потерпілі з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані.

Під час вибуху в будівлі частково пошкоджені перекриття з 2 по 4 поверхи (тріщини в залізобетонних плитах).

До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки. На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, о 10:30 у Харкові на вул. Петра Слинька, 2-Б, у квартирі на третьому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку стався вибух газу.

З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.