Сімферополь залишився без води

Частина Сімферополя залишилася сьогодні без води у зв`язку з проведенням ремонтних робіт у донній галереї Сімферопольського гідровузла. Водоканал планує відновити подачу ввечері в середу, 5 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, на даний момент без води залишаються мікрорайони "Петровська балка", "Старе місто", "Бітак", а також "Лермонтовський" і "Куйбишевський", вулиці Мате Залки, Батуріна, Леніна, Шмідта, Тургенєва, 51 Армії, Київська, Севастопольська, проспект Перемоги.

"Подачу води з водосховища в деякі мікрорайони Сімферополя припинено з 4 по 5 вересня. За попередніми даними, її буде відновлено увечері 5 серпня", - йдеться в прес-релізі.

Кількість людей, які залишилися без води, міськрада не уточнює.

Довідка УНІАН. У Сімферополі три райони: Київський, Центральний і Залізничний. У місті проживають понад 360 тис. осіб.