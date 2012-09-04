Дитяча лікарня у Тернополі отримала апарат штучної вентиляції легень

У Тернопільській дитячій міській лікарні сьогодні встановили апарат керованої і допоміжної штучної вентиляції легень ФАЗА-21.

Як повідомив сьогодні під час презентації апарату начальник відділу охорони та медичного забезпечення міськради Ростислав Левчук, пристрій вартістю 114 тис. грн. було придбано за кошти міського бюджету.

«Цей універсальний апарат для штучної вентиляції легень дає можливість контролювати вентиляцію легень по об’єму і тиску у дітей старше 6-ти років. Пристрій підходить для оперативного реагування – як в умовах стаціонару, так і при виїздах на виклик. Перевагами цього апарату є його компактність», – зазначив Р. Левчук.

Окрім цього, за його словами, апарат може працювати на власному акумуляторі, що дозволить йому функціонувати у разі знеструмлення медзакладу або під час виїздів.

За даними головного лікара міської дитячої комунальної лікарні Романа Книша, у лікарні вже є аналогічний апарат, однак значно старшої моделі і функціонально він значно поступається новопридбаному. До того ж, лише наявного апарата медзакладу не вистачало.

Використовуватимуть апарат ФАЗА-21 в реанімаційному відділенні лікарні.

