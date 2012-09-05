Мешканцям будинку, ушкодженого вибухом, дадуть 1 тис грн

У Харкові міська влада видасть мешканцям будинку по вулиці Петра Слинька, 2б, який сьогодні пошкодило вибухом, матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн на кожного.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це під час зустрічі з мешканцями будинку сказав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

За його словами, матеріальну допомогу всі без винятку мешканці пошкодженого будинку отримають.

«Це тимчасова матеріальна допомога на ваші потреби. Ми зберемо всю потрібну інформацію й ухвалимо рішення про додаткову матеріальну допомогу в кожному окремому випадку», - зазначив Г.Кернес.

За даними прес-служби Харківської міської ради, у будинку по вулиці Петра Слинька, 2б прописано 107 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька, у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб. До ліквідації наслідків вибуху залучено 55 осіб та 10 одиниць техніки.