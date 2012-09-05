У Ромнах пройде Чемпіонат світу серед кінологів-рятувальників

26-30 вересня у Ромнах Сумської області відбудеться XVIII Чемпіонат світу серед кінологів-рятувальників.

Як повідомляє сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України, у програмі змагань - перевірка робочих якостей рятувальних собак з різних куточків світу в умовах надзвичайних ситуацій та їхня сертифікація за міжнародними стандартами.

Очікується, що участь у турнірі візьмуть 20 команд з 15 країн, зокрема, з України, Аргентини, Республіки Кореї, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Нідерландів, Угорщини, Словаччини тощо.