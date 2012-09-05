Житомирщина: через кишкову інфекцію госпіталізовано 16 людей

У Лугинському районі Житомирщини через кишкову інфекцію госпіталізовано 16 людей, з яких 3 дітей.

Як повідомила УНІАН начальник відділу роботи із ЗМІ та громадськістю териториального управління МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, «упродовж 2-4 вересня до інфекційного відділення Лугинської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 16 мешканців Лугинського району, з яких 3 дітей віком 4, 5 та 10 років. Стан хворих - середньої важкості».

І. Романюк розповіла, що 2 вересня на приватному подвір’ї у селі Зарічка Лугинського району проводилось святкування весілля, де були присутні 90 чоловік.

Попередньою причиною захворювання потерпілих є вживання неякісних продуктів харчування.

Працівниками обласної СЕС проводяться лабораторні обстеження щодо встановлення причини отруєння людей. Результати досліджень будуть визначені до кінця дня 5 вересня.

