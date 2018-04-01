Мами все частіше відмовляються від здорових немовлят

Маленькі Наталочка і Саша знаходяться в першому відділенні міської дитячої лікарні ім. Різника в місті Одеса, тому що мами відмовилися від них у пологовому будинку. Ледве встигнувши звикнути до рук дбайливих медсестер, ця дітвора незабаром залише лікарню в парку Шевченка і вирушить до одного з чотирьох Будинків малюка Одеси або Одеської області. Цього року тільки з цієї лікарні до Будинку малятка потрапило вже більше тридцяти немовлят, від яких відмовилися мами.

Зараз в першому відділенні лікарні ім. Різника знаходиться троє дітей, від яких відмовилися батьки, які поступили з 4-го, обласного і 1-го пологових будинків. Діти-відмовники з`являються в нашому суспільстві з різних причин. Не завжди це банальне небажання матері ростити свого малюка, але, безумовно, часте. Рідше зустрічаються випадки, коли у дитини, наприклад, ознаки хвороби Дауна або ВІЛ-інфекція (мам таких дітей називають "соціальними мамами"). З одеських пологових будинків такі новонароджені поступають у дитячі відділення, що на Слобідці і в парку Шевченка. Залежно від свого стану здоров`я вони перебувають у лікарні від двох до чотирьох тижнів і лише потім потрапляють в Будинки малюка, де знаходитимуться до усиновлення або максимум до 4,5 років. Потім - дитбудинок і доля сироти.

ДИНАСТІЯ СИРІТ

Часто буває так, що з пологового будинку в лікарню дитина поступає з мамою, а звідси вже мама тікає. Особливо це характерно для діток з невеликою вагою. "Здорових діток у нас не буває, у нас же відділення новонароджених і недоношених дітей, — пояснила заввідділенням Валентина Кобилівська. — Ось зараз найменший серед відмовних діток - вагою 1 кг 700 грамів. Вік мами, яка кидає дитину, не завжди грає роль. Є 15-річні, які забирають малюка і ростять його, а є 30-річні, які народжують третього або четвертого і залишають його тут. І так з частотою в один-два роки. У нас, наприклад, зараз двоє дітей з так званих династій. І обидва вони треті з відмовних у своїх мам". На питання: а як ви ставитеся до таких мам? — Валентина Іванівна відповіла: "Чесніше залишити дитину в пологовому будинку відразу, ніж так, як робить багато хто після указу про виплату державних грошей: забирають дітей, а після кидають їх на вулиці".

За 9 місяців цього року в 7-му пологовому будинку від діток відмовилися лише дві матусі, в обласному, куди часто поступають жінки з районних центрів і сіл Одеської області, — 16. Проте часто трапляється так, що жінка не відмовляється від дитини в пологовому будинку, а кидає її вже в лікарні, після того, як одержить матеріальну допомогу.

ІМЕНА "ПРИДУМУЮТЬ" ЮРИСТИ

"Ім`я і прізвище дитини реєструє в РАГСі юрист пологового будинку, але якщо до наших дверей приносять підкидьків, то ми оформляємо їх зі своїм юристом і просимо назвати дітей тими іменами, якими їх назвав персонал нашої лікарні, — говорить заввідділенням міськлікарні Олена Стречень. — Зазвичай до нас поступають діти тільки з випискою з пологового будинку, за цей час юрист реєструє і подає в райадміністрацію документи, де вже вказуються ім`я, по батькові і прізвище. Звичайно, буває, що сестри, дуже полюбивши дитину, самі дають їй ім`я, але майже завжди на малюка приходять документи з адміністрації, де ім`я вказане абсолютно інше. Їх називає держава, адже нікому вони більше непотрібні".

Олена Стречень, заввідділенням №1 МДЛ ім. Б.Я. Різника:

За 9 місяців цього року до нашого відділення поступило 11 маленьких діток, від яких відмовилися мами. Ця цифра трохи менша, ніж за такий же період минулого року. На мій погляд, причиною тому так чи інакше стала матеріальна допомога від держави, яку мами прагнуть одержати. Деякі неблагополучні не відмовляються від дитини в пологовому будинку, а забирають її і одержують гроші. Питання: що вони роблять із нею потім?

Коли мама пише відмову (якщо вона її пише), її реєструє юрист пологового будинку, всі документи на дитину поступають в райадміністрацію того району, в якому знаходиться пологовий будинок. Там відділ опіки виносить ухвалу про держзабезпечення цієї дитини, після пологового будинку вона поступає до нас, а потім ми одержуємо путівку, що направляє її в Будинок малюка: у 1-ій в Маяковому провулку або в 3-ій на селищі Котовського, можуть також направити і в Будинок малюка, що в Ізмаїлі або Білгород-Дністровському.

Тетяна Мирза, Сегодня