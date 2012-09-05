У Білій Церкві відкрили Міжрайонний центр гемодіалізу

У місті Біла Церква Київської області відкрили оновлений Міжрайонний центр гемодіалізу на 20 місць, який зможе обслуговувати близько 150 пацієнтів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, центр відкрито на базі Білоцерківської міської лікарні №2. Потужності центру дозволяють забезпечити лікуванням потреби жителів десяти південних районів області.

Інші райони обслуговуються на базі Київської обласної та Васильківської районної лікарень.

Для відкриття оновленого відділення у лікарні відремонтували приміщення та завезли ще 10 апаратів «штучної нирки», кожен з яких коштує близько 20 тис. євро. Устаткування працюватиме у 3-4 зміни. На базі нового медичного закладу мешканці Київщини цілодобово отримуватимуть безкоштовну медичну допомогу. Собівартість однієї процедури становить 1,2 тис. грн. При цьому для нормальної життєдіяльності пацієнт повинен її проходити один раз у три дні.

«За останні два роки на Київщині ми відкрили 38 нових та оновлених медичних закладів. Це послідовний крок влади, яка дбає про добробут людей та переймається соціальним благополуччям кожного. Створення центру гемодіалізу у Білій Церкві дозволяє забезпечити усіх мешканців Київщини з проблемою ниркової недостатності необхідним медичним лікуванням», – заявив на відкритті центру голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.