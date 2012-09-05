На Донеччині стартує проект створення лікарні швидкої допомоги

У Донецькій області стартує масштабний проект щодо створення обласної лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління інформаційної політики і з питань преси Донецької облдержадміністрації, проект припускає державно-приватне партнерство, взаємодію органів влади з доброчинним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України».

Створена робоча група, до якої увійшли представники облдержадміністрації, облради, фонду «Розвиток України», а також експерти-медики.

Сьогодні під час робочої наради з питання будівництва лікарні швидкої допомоги голова Донецької ОДА Андрій Шишацький підкреслив: щоб упровадити оптимальну для області модель, насамперед, необхідно залучити кваліфікованих фахівців, вивчити кращі світові практики.

У свою чергу, заступник голови ОДА Олена Петряєва зазначила, що профільні фахівці провели аналіз звернень жителів області за поданням швидкої медичної допомоги.

«Концентрація в одному місці - в спеціалізованій лікарні - тих служб, на які припадає виконання найбільшої кількості екстрених медичних втручань, дасть змогу поліпшити якість і доступність швидкої меддопомоги. Кожен напрямок меддопомоги буде охоплений своїм функціональним підрозділом. «Швидкі» своєчасно прибуватимуть за викликом у всі населені пункти регіону», - сказала О.Петряєва.

Проект знаходиться на стадії розробки концепту лікарні, узгодження будівельного майданчика і передпроектних опрацювань, а реалізувати його планують у 2014 році, зазначили в Донецькій ОДА.