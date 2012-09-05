В аеропорту Донецька у вівторок у багажі громадянки Греції виявили радіоактивні предмети.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Донецького прикордонного загону Едуард Нікітенко, 4 вересня в міжнародному авіаційному пункті пропуску «Донецьк-аеропорт» прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через кордон радіоактивних предметів.

«При оформленні рейса Донецьк - Салоніки при перевірці багажу пасажирів спрацювала система радіаційного контролю. При огляді особистих речей було встановлено, що радіаційний прилад спрацював на авіаційний годинник і висотомір, що були в багажі 48-річної громадянки Греції», - сказав Е.Нікітенко.

За його словами, власниця речей розповіла, що прилади з військового літака були знайдені її сином в гаражі покійного батька і взяті з собою в подорож як сувеніри.

Головним фахівцем Державної екологічної інспекції в Донецькій області за фактом перевищення встановлених норм ПЕД (потужності еквівалентної дози) було складено протокол радіаційного обстеження. Радіоактивні предмети були вилучені з метою подальшої передачі представникам Головного управління МНС України в Донецькій області для утилізації.