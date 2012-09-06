Вибух у житловому будинку у Харкові обійшовся у 18 млн грн

Загальна сума збитків від вибуху в житловому будинку у Харкові, за попередніми розрахунками, становить 18 млн 120 тис. грн.

Про це сьогодні повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Парамонов на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, повідомляє сайт Харківської міської ради.

Суму збитків розрахував ПрАТ «Харківський БудНДІпроект». При розрахунку використовувалися дані, які надала заступник міського голови з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

У суму входять витрати на реконструкцію будинку та благоустрій території, витрати на проживання, харчування мешканців, перевезення їхніх особистих речей.

Як повідомив А.Парамонов, точну суму збитків оприлюднять завтра.

Сьогодні під час засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій було ухвалене рішення про надання цій надзвичайній ситуації регіонального статусу.

Надання такого статусу дало комісії змогу ухвалити звернення до Кабінету міністрів України про надання матеріальної допомоги на усунення наслідків вибуху. Планується, що звернення передадуть прем`єр-міністру Миколі Азарову у рамках його поїздки до Харкова 6 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня о 10.30 у Харкові в дев’ятиповерховому будинку на вул. Петра Слинька у квартирі на третьому поверсі стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

За даними міської ради, на сьогодні усі мешканці пошкодженого будинку отримали матеріальну допомогу в розмірі 1 тис. грн на кожного члена родини. На цей час 20 родин (64 особи) розселили у три готелі і гуртожиток КП «Харківміськліфт».