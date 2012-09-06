Луганщина: відновлено водопостачання 10 міст

Компанія «Луганськвода» ввечері 5 вересня повністю відновила водопостачання 10 міст після аварії на магістральному водоводі діаметром 1200 мм, який подає воду від Західної фільтрувальної станції (ЗФС) на південь і захід Луганської області.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, в середу ввечері ремонтні бригади виконали роботи в стислі терміни, забезпечивши залучення додаткових людей і техніку. Наразі вода подається в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 вересня «Луганськвода» скоротила на 20-30% подачу води в Перевальську, Алчевську, Первомайську, Попасній, Стаханові, Брянці, Красному Лучі, Антрациті, Артемовську і Зоринську.