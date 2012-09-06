Затримано киянина, який «замінував» Майдан

Правоохоронці затримали 34-річного киянина, який у червні здійснив неправдиві повідомлення про закладення вибухівки на Майдані Незалежності та на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерство внутрішніх справ України, вжитими заходами встановлено, що ці безпідставні повідомлення він здійснив з хуліганських спонукань.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня на території офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві було посилено заходи безпеки у зв’язку із анонімними повідомленнями про замінування Хрещатика і Майдану Незалежності без конкретної адреси.