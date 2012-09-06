У Тернополі на вокзалі виявили артснаряд

У Тернополі на залізничному вокзалі під час ремонту колії виявили артилерійський снаряд.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди Тернопільского обласного управління МНС України, повідомлення від залізничників про виявлення вибухонебезпечного предмету до оперативно-диспетчерської служби надійшло вчора в після обіду.

На місце виклику прибули фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС у Тернопільській області. Обстеживши територію, вони вилучили артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни.

Рух потягів через станцію Тернопіль у зв’язку із виявленням снаряду на зупиняли.