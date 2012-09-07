У Маріуполі, випавши з вікна 7 поверху, загинула жінка
08:27, 07 вересня 2012Новини регіонів
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Ведеться слідство
У Маріуполі Донецької області жінка випала з вікна квартири на 7 поверсі, від отриманих травм вона померла на місці.
Цю інформацію УНІАН підтвердили в Маріупольському міському управлінні міліції.
За словами правоохоронців, трагедія сталася вчора ввечері, й за попередніми висновками це був факт самогубства.
У міліції зазначили, що за словами родичів загиблої, того вечора ця 27-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп`яніння й сама викинулася з вікна своєї квартири.
Ведеться слідство.
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