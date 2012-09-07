У Маріуполі, випавши з вікна 7 поверху, загинула жінка

У Маріуполі Донецької області жінка випала з вікна квартири на 7 поверсі, від отриманих травм вона померла на місці.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в Маріупольському міському управлінні міліції.

За словами правоохоронців, трагедія сталася вчора ввечері, й за попередніми висновками це був факт самогубства.

У міліції зазначили, що за словами родичів загиблої, того вечора ця 27-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп`яніння й сама викинулася з вікна своєї квартири.

Ведеться слідство.