Причиною отруєння людей на Житомирщині стала сальмонела

Причиною масового отруєння у Лугинському районі Житомирщини стала сальмонела, у районі оголошено надзвичайну ситуацію.

Як повідомили УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління МНС України у Житомирській області, діагноз сальмонельоз у госпіталізованих хворих визначено за результатами бактеріологічного обстеження.

Як заявила УНІАН начальник відділу роботи зі ЗМІ та громадськістю теруправління Ірина Романюк, за фактом масового захворювання сальмонельозом МНС оголосило у районі надзвичайну ситуацію.

Зараз в інфекційному відділенні Лугинської районної лікарні залишаеться 7 хворих , з яких одна дитина .

І. Романюк розповіла також, що спеціалісти СЕС досі з`ясовують точну причину отруєння мешканців Новоград-Волинського району, які звернулися 1-3 вересня до інфекційного відділення Новоград-Волинського міськрайонного територіально-медичного об`єднання з ознаками харчової токсичної інфекції.

Зараз в інфекційному відділенні знаходиться 3 хворих.

Як повідомляв УНИАН , з 2 по 4 вересня до інфекційного відділення Лугинської ЦРЛ з ознаками гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 16 мешканців Лугинського району, з яких 3 дітей .

1-3 вересня було госпіталізовано 13 мешканців Новоград-Волинського, у тому числі - 2 дітей. Попередня причина отруєння хворих - вживання неякісних продуктів харчування.

