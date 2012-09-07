Внаслідок отруєння грибами померла 65-річна жінка

На Тернопільщині

На Тернопільщині внаслідок отруєння грибами померла 65-річна жінка. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, стан почуття жительки села Залісся Монастириського району різко погіршився вчора. Після цього сусіди викликали швидку, яка доставила жінку до реанімаційного відділення центральної районної клінічної лікарні. Медики встановили діагноз: «отруєння грибами, вкрай важкий термінальний стан». Врятувати життя жінці лікарям не вдалося.



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