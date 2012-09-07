У Вінниці відбудеться фотовиставка «Зупинимо туберкульоз»

За підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» 10 вересня у Вінниці відкриється фотовиставка художника-документаліста Максима Дондюка «Зупинимо туберкульоз».

Як повідомили УНІАН у фонді Р.Ахметова, в експозиції представлені фотографії людей, які вилікувалися, і людей, які хворі на туберкульоз.

Автор фотографій М.Дондюк понад три місяці перебував поряд з героями виставки - пацієнтами тубдиспансерів і в’язнями виправних колоній Херсона і Донецька.

За словами директора Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, фотовиставка є ще одним компонентом обширної інформаційної кампанії, яку проводить фонд з профілактики туберкульозу.

"Основна мета наших проектів, направлених на подолання цього захворювання в країні, - це зміна системи охорони здоров`я, забезпечення лабораторій і тубдиспансерів необхідним устаткуванням. Ми хочемо пояснити людям, що туберкульозом може захворіти кожен, але це далеко не вирок. За умови правильного, послідовного і безперервного лікування його можна подолати», - підкреслив А.Заболотний.

Відкриття виставки відбудеться 10 вересня о 12.00 у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Тімірязева за адресою: вул. Соборна, 73.

Виставка триватиме з 10 по 24 вересня. Вхід вільний.