У Донецьку під час брифінгу Азарова знепритомнів школяр

У Донецьку під час брифінгу прем`єр-міністра Миколи Азарова, який відбувався в новому спортивному комплексі «Петровський», 15-річний школяр знепритомнів і впав.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров проводив брифінг, а за його спиною фоном стояли одягнені в спортивну форму 15-річні підлітки з футбольної команди «Орлайн».

За словами хлопчиків, їх привезли близько двох годин тому для участі в урочистій церемонії відкриття парку культури і відпочинку ім. Петровського і плавального басейну після реконструкції. До хлопця, який впав, швидко підбігли дорослі, які були поруч, зокрема мер Донецька Олександр Лук’янченко, і вивели його на вулицю.

Проведення врочистостей спочатку планувалося на вулиці в парку, куди було зібрано більш як 100 школярів, зокрема з молодших класів. Незважаючи на те, що погода з ранку в Донецьку була прохолодною і сирою, багато дітей були одягнені в шорти і футболки. Але несподівано пішов достатньо сильний дощ, і дітей незабаром відвели, а вітання прем`єра перенесли до будівлі спортивного комплексу.