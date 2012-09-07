У Луганську в ДТП загинули дві людини

У Луганську в дорожньо-транспортній події за участю співробітника обласного управління ДАІ загинули дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, ДТП сталося вчора, 6 вересня.

За інформацією прокуратури, на перетині вулиць Радянська та Оборонна зіткнулися автомобілі «Мersedes Вenz» S500L під керуванням співробітника відділу ДАІ області і автомобіль ВАЗ-21101.

У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ-21101 і його пасажир від одержаних тілесних ушкоджень загинули на місці події. Співробітника ДАІ з тілесними ушкодженнями доставлено в Луганську обласну клінічну лікарню.

За фактом ДТП прокуратура Ленінського району Луганська порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Досудове слідство у кримінальній справі контролюється прокуратурою області.