У столичному метро п'яний чоловік побив співробітника міліції

Міліція затримала чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, на станції столичного метро "Гідропарк" побив співробітника міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві, інцидент стався 6 вересня увечері. Зокрема, о 19.20 до чергової частини Лінійного управління в Київському метрополітені надійшло повідомлення від інспектора патрульної служби про те, що на станції метрополітену «Гідропарк» було затримано чоловіка напідпитку, який на платформі бив ногами в двері електропотягу, що зупинився на колії.

З метою припинення правопорушення чоловікові було запропоновано прослідувати до кімнати міліції, розташованої на платформі станції. Біля дверей кімнати міліції п`яний чоловік почав чинити опір інспекторові патрульної служби та завдав йому удар рукою в обличчя. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та був доставлений каретою швидкої допомоги до київської лікарні швидкої медичної допомоги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Свідки, які знаходились поруч під час інциденту, підтвердили факт нанесення тілесних ушкоджень представникові правоохоронних органів під час виконання ним службових обов`язків.

Як з’ясувалося, затриманим чоловік, 1978 року народження, і раніше був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за опір працівникові правоохоронних органів.