В Одесі водій «Мерседеса» застрелив 51-річного чоловіка

В Одесі біля бару на Дніпропетровській дорозі був убитий 51-річний чоловік, який вступив у словесну суперечку з власником автомобіля Mercedes, що під’їхав до закладу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області, за словами керівника ВЗГ Володимира Шаблієнка, «інцидент стався близько 4-ї години ранку. На тілі убитого виявлено три поранення від пістолетних куль, випущених 54-річним злочинцем, який зник на автомобілі з місця злочину».

Залишений ним Mercedes знайдено біля автомийки. Особу підозрюваного у вбивстві встановлено, додав В.Шаблієнко.