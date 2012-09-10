Харківщина: чоловік загинув, розбираючи боєприпасу часів війни
11:25, 10 вересня 2012Новини регіонів
0
Проводиться розслідування
У неділю о 18.30 поблизу с. Заводи Ізюмського району Харківська область на березі річки Сіверський Донець під час розбирання боєприпасу часів Великої Вітчизняної війни стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина.
Як повідомляє прес-служба МНС, ха фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter