Харківщина: чоловік загинув, розбираючи боєприпасу часів війни

Проводиться розслідування

У неділю о 18.30 поблизу с. Заводи Ізюмського району Харківська область на березі річки Сіверський Донець під час розбирання боєприпасу часів Великої Вітчизняної війни стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина. Як повідомляє прес-служба МНС, ха фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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