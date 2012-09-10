20-річна дівчина після сварки з батьком вистрибнула з 6-го поверху
13:43, 10 вересня 2012Новини регіонів
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У Горлівці Донецької області 20-річна дівчина після сварки з батьком вистрибнула з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі.
Як повідомляє місцевий сайт «Горлівський медіа портал» молода дівчина спробувала покінчити із собою, вистрибнувши з вікна квартири, розташованої на 6 поверсі будинку по вул. Ленською. Зі слів батька постраждалої, дочка повернулася пізно вночі з прогулянки і після сварки з ним вистрибнула з вікна.
За інформацією медиків, з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом кісток тазу ця дівчина була госпіталізована бригадою швидкої допомоги в реанімаційне відділення міської лікарні № 2
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