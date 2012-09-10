10-річна дитина заразилася інфекцією від польової миші

У Маріуполі Донецької області польова миша вкусила 10-річну дитину і заразила інфекційним захворюванням - феліноз.

Як повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на головного санітарного лікаря Маріуполя Георгія Гусакова, зараження дитини відбулося на початку серпня, коли миша вкустлапри на території приватного домоволодіння в Орджонікідзевському районі, а симптоми хвороби проявилися майже через місяць.

«Дитина стала гратися з мишею, що потрапила у відро в сараї. Миша вкусила дитину за руку. Батьки відразу за медичною допомогою не звернулися, а наприкінці серпня у дитини з`явилася висока температура, симптоми ураження нирок, потім біль і припухлість плеча, збільшилися лімфовузли. Тоді рідні спохватилися», - розповів Г. Гусаков.

В даний час дитина проходить необхідний курс лікування.

Довідка УНІАН. Феліноз - гостре інфекційне захворювання, що виникає після укусів або подряпин кішок, собак, гризунів. Збудник - рикетсія. Захворювання характеризується запаленням лімфатичних вузлів, лихоманкою і загальною інтоксикацією. Може з`являтися висип, спостерігатися порушення функцій уражених внутрішніх органів.