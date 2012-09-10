У Миколаєві 17-річний юнак "замінував" гуртожиток

У Миколаєві міліція затримала 17-річного жителя міста, який 30 червня зробив неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку.

Як повідомили УНІАН повідомили у групі зі зв`язків із громадськістю Миколаївського управління МВС України в Миколаївській області, 30 червня близько 2-ї години ночі невідомий зателефонував до чергової частини Миколаївського міськуправління міліції на спецлінію «102» і повідомив об замінування гуртожитку по вулиці Миколаївській, 15. Через 20 хвилин невідомий зробив повторний дзвінок, не висуваючи при цьому жодних вимог.

Зазначений район було негайно оточено працівниками міліції і МНС, із гуртожитку евакуювали всіх мешканців. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для проведення розшукових робіт були задіяні кінологи зі службовими собаками.

В результаті ретельного обстеження будівлі та прилеглої території жодного вибухового пристрою виявлено не було.

8 вересня за підозрою у здійсненні неправдивого виклику співробітники міліції Ленінського райвідділу міліції Миколаєва затримали 17-річного місцевого жителя.

Слідчим відділенням райвідділу порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками).