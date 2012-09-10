У Миколаєві 17-річний юнак "замінував" гуртожиток

14:44, 10 вересня 2012
Новини регіонів
0

У Миколаєві міліція затримала 17-річного жителя міста, який 30 червня зробив неправдиве повідомлення про замінування гуртожитку.

Як повідомили УНІАН повідомили у групі зі зв`язків із громадськістю Миколаївського управління МВС України в Миколаївській області, 30 червня близько 2-ї години ночі невідомий зателефонував до чергової частини Миколаївського міськуправління міліції на спецлінію «102» і повідомив об замінування гуртожитку по вулиці Миколаївській, 15. Через 20 хвилин невідомий зробив повторний дзвінок, не висуваючи при цьому жодних вимог.

Зазначений район було негайно оточено працівниками міліції і МНС, із гуртожитку евакуювали всіх мешканців. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для проведення розшукових робіт були задіяні кінологи зі службовими собаками.

В результаті ретельного обстеження будівлі та прилеглої території жодного вибухового пристрою виявлено не було.

8 вересня за підозрою у здійсненні неправдивого виклику співробітники міліції Ленінського райвідділу міліції Миколаєва затримали 17-річного місцевого жителя.

Слідчим відділенням райвідділу порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter